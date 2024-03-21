Пейчинович: Джокович, возможно, лучший спортсмен в мире и в истории

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением о первой ракетке мира 36-летнем сербском теннисисте Новаке Джоковиче и назвал его лучшим спортсменом в истории.

«Новак Джокович – не только лучший спортсмен в истории Сербии, но, может быть, и в мире среди всех видов спорта. В футболе есть Месси и Роналду, но думаю, что ни один спортсмен не успевал за теми достижениями, какие есть у Джоковича. Он один из лучших, потому что долгое время находится на самом высоком уровне в своём спорте, такое редко можно увидеть», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, Новак Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. По этому показателю сербский теннисист является рекордсменом наряду с австралийской спортсменкой Маргарет Корт. Также в активе Джоковича 40 побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, что также является рекордом.