Синнер: счастлив вернуться в Майами, каждый турнир — это новая возможность

Третья ракетка мира, победитель турнира «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и поделился ожиданиями от соревнований в Майами.

«Каждый турнир — это новая возможность. В Майами у меня будет новая возможность показать хороший теннис. Я не думаю о победах и поражениях по ходу сезона. Я знал, что в какой-то момент проиграю. Рад, что это произошло на довольно поздней стадии турнира в Индиан-Уэллсе, это много значит для меня. Полуфинал «Мастерса» — это по-прежнему отличный результат.

Я счастлив вернуться в Майами. Это отличное место для игры в теннис. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Новая неделя, новые возможности. Посмотрим, как всё сложится. Когда я впервые приехал сюда, мне было около 19 лет. Я вырос как игрок и как личность. Ты растёшь, у тебя появляется новый опыт, это нормально. Мне повезло, что теперь я могу играть практически на каждом большом турнире в сезоне», — сказал Синнер на пресс-конференции.