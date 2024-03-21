Стал известен первый соперник Карена Хачанов на «Мастерсе» в Майами
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал 35-й номер рейтинга ATP представитель Сербии Ласло Джере.
Хачанов посеян на турнире под 15-м номером, вследствие чего пропускал первый круг соревнований.
Джере же на старте соревнований со счётом 7:5, 7:6 (7:3) одолел 212-ю ракетку мира из Гонконга Чака Лам Коулмана Вона (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 11 минут. Ласло четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Вона шесть эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Майами (м). 1-й круг
21 марта 2024, четверг. 18:10 МСК
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 3
Чак Лам Коулман Вон
Ч. Вон
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