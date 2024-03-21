Кей Нисикори потерпел поражение на старте «Мастерса» в Майами
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В стартовом матче 34-летний Нисикори (WC) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 40-й ракетке мира, представителю Австрии Себастьяну Офнеру.
Майами (м). 1-й круг
21 марта 2024, четверг. 21:10 МСК
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
2 : 0
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Кей Нисикори
К. Нисикори
Встреча Нисикори с Офнером продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Кей ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и упустил три заработанных брейк-пойнта. На счету Себастьяна девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Стоит отметить, что для Нисикори этот матч стал первым на уровне ATP с июля 2023 года.
Офнер в следующем раунде Майами сразится с 21-й ракеткой мира Франсиско Серундоло (Аргентина).
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