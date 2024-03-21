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Мария Саккари обыграла китаянку Юань Юэ и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Мария Саккари обыграла китаянку Юань Юэ и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
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Девятая ракетка мира из Греции Мария Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-1000 Maiami Open обыграла китанку Юань Юэ (47-я в мировой классификации) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. На счету Саккари два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. При этом гречанка не допустила ни одной двойной ошибки. Китайская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 21:55 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Следующей соперницей Саккари на турнире в Майами станет победительница встречи Дарья Савилл (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.

Расписание турнира категории WTA-1000 в Майами
Сетка турнира в Майами
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