Экс-тренер Касаткиной — о работе с Халеп: у неё хороший опыт, мы должны узнать друг друга

Испанский тренер Карлос Мартинес высказался о сотрудничестве с румынской теннисисткой Симоной Халеп. Ранее спортсменка заявила, что планирует начать работу с бывшим тренером россиянок Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной.

«Симона написала мне сообщения и спросила, свободен ли я и было бы мне интересно с ней поработать. Конечно, я ответил утвердительно. Потом со мной связался Даррен Кэхилл, один из прошлых тренеров Симоны, и спросил, хочу ли я поработать с ней. Я согласился.

У Симоны хороший опыт, мы должны узнать друг друга. Поговорить о том, как собираемся выстраивать её работу. Сейчас у неё второй шанс. Конечно, у меня уже есть идеи, но нужно поговорить с ней и обо всём договориться. Я люблю слушать теннисисток. В процессе можно увидеть, что нужно сделать, и это здорово», — приводит слова Мартинеса Ubitennis.