Елена Рыбакина: мне понадобится время, чтобы вернуться в лучшую форму

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над представительницей Дании Кларой Таусон (91-я в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Очень довольна результатом. Это был невероятно тяжёлый матч. Первые раунды всегда трудны. Для меня эта победа очень много значит, потому что больше недели я толком не играла. Мне понадобится время, чтобы вернуться в лучшую форму. Очень рада получить ещё один шанс сыграть здесь в ближайшие дни», — сказала Рыбакина после матча.

Напомним, в следующем раунде Рыбакина сыграет с 72-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд. Встреча состоится 23 марта. Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта.