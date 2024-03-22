Марта Костюк снялась с турнира WTA-1000 в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк, 26-я ракетка мира, снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка сегодня, 22 марта, должна была стартовать во втором круге соревнований в матче с 57-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. В сетке украинку заменила лаки-лузер турнира француженка Осеан Доден, 84-я ракетка мира.

Напомним, в прошлом году Костюк завершила борьбу на турнире в Майами во втором круге, в двух сетах проиграв россиянке Анастасии Потаповой.

Отметим, что ранее Осеан Доден и Аранча Рус играли друг с другом трижды, однако все встречи прошли более четырёх лет назад: француженка побеждала нидерландку один раз (на турнире ITF во Франции в 2016 году), а Рус была сильнее дважды (на турнире ITF в Германии в 2016 году и на турнире W25 в Испании в 2019-м).