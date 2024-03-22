Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло отцовство

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями касательно того, как отцовство повлияло на его карьеру.

Напомним, Даниил и его супруга Дарья впервые стали родителями в октябре 2022 года. У них родилась дочка, которую назвали Алисой. Интересно, что крёстным отцом Алисы стал Андрей Рублёв.

«Не думаю, что отцовство поменяло меня как игрока. Но, надеюсь, это помогло мне стать немного взрослее. На корте я всё ещё часто веду себя не очень по-взрослому, но чувствую, что с каждым годом становлюсь лучше. Это моя цель. Надеюсь, в жизни это сделало меня более зрелым и более ответственным. Да, безусловно, отцовство – большая ответственность», — приводит слова Медведева Tennis.com.