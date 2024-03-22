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Онс Жабер пожелала Кейт Миддлтон скорейшего выздоровления от онкологии

Онс Жабер пожелала Кейт Миддлтон скорейшего выздоровления от онкологии
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Тунисская теннисистка Онс Жабер, шестая ракетка мира и трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», пожелала принцессе Уэльсской Кейт Миддлтон, супруге наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, скорейшего выздоровления от онкологии. О том, что у Миддлтон нашли рак, стало известно сегодня, 22 марта, вечером: принцесса Уэлльская опубликовала видеообращение в социальной сети своей семьи.

«Ваше Королевское Высочество, думаю о вас и посылаю вам объятья поддержки. Желаю вам скорейшего выздоровления», — написала Жабер в социальной сети.

Напомним, Онс Жабер дважды выходила в финал Уимблдона — в 2022 и в 2023 годах. На церемонии награждения турнира награды спортсменкам вручала лично Кейт Миддлтон.

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