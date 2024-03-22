Рафаэль Надаль опубликовал фото с тренировки на грунтовом корте

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своих социальных сетях фото с тренировки на грунте. Надаль готовится к грядущим турнирам в своей академии на Мальорке.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, ранее 37-летний Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), заявив, что пока не считает себя готовым выступить на таких важных соревнованиях. В Индиан-Уэллсе испанец должен был провести свой первый официальный матч в туре после паузы. Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение. При этом американские зрители всё же увидели Надаля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

Надаль планирует сыграть на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.