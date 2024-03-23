Андрей Рублёв — Томаш Махач: россиянин проиграл стартовый сет матча на «Мастерсе» в Майами
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Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с 60-м номером рейтинга ATP чехом Томашем Махачем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Его со счётом 6:4 выиграл Махач.
Стартовая партия продлилась 29 минут. В её рамках Рублёву не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Махач реализовал один из двух заработанных.
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
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|2
|
|4
Томаш Махач
Т. Махач
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Томаш Махач во втором круге «Мастерса» в Майами.
Отметим, что Рублёв ранее никогда не встречался с Махачем на уровне ATP.
Действующим чемпионом турнира в Майами является другой российский теннисист Даниил Медведев.
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