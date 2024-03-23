Андрей Рублёв — Томаш Махач: россиянин проиграл стартовый сет матча на «Мастерсе» в Майами

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с 60-м номером рейтинга ATP чехом Томашем Махачем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Его со счётом 6:4 выиграл Махач.

Стартовая партия продлилась 29 минут. В её рамках Рублёву не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Махач реализовал один из двух заработанных.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Томаш Махач во втором круге «Мастерса» в Майами.

Отметим, что Рублёв ранее никогда не встречался с Махачем на уровне ATP.

Действующим чемпионом турнира в Майами является другой российский теннисист Даниил Медведев.