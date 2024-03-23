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Кори Гауфф — Надия Подороска 6:1, 6:2, кто победил, результат матча 1/32 финала турнира WTA-1000 в Майами 23 марта

Гауфф вышла в третий круг в Майами, отдав Подороске три гейма
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где посеяна под третьим номером. В матче второго круга Гауфф обыграла в двух сетах 78-ю в мировом рейтинге Надию Подороску из Аргентины — 6:1, 6:2.

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет при шести двойных ошибках, реализовав четыре брейк-пойнта из шести. На счету аргентинской теннисистки ни одного эйса и одна двойная ошибка, Подороска не смогла использовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Майами Кори Гауфф встретится с победительницей матча между 57-й ракеткой мира Аранчей Рус из Нидерландов и француженкой Осеан Доден (84-я в рейтинге WTA).

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Майами
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