Гауфф вышла в третий круг в Майами, отдав Подороске три гейма
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где посеяна под третьим номером. В матче второго круга Гауфф обыграла в двух сетах 78-ю в мировом рейтинге Надию Подороску из Аргентины — 6:1, 6:2.
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Надия Подороска
Н. Подороска
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет при шести двойных ошибках, реализовав четыре брейк-пойнта из шести. На счету аргентинской теннисистки ни одного эйса и одна двойная ошибка, Подороска не смогла использовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира в Майами Кори Гауфф встретится с победительницей матча между 57-й ракеткой мира Аранчей Рус из Нидерландов и француженкой Осеан Доден (84-я в рейтинге WTA).
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