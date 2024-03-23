Гауфф вышла в третий круг в Майами, отдав Подороске три гейма

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где посеяна под третьим номером. В матче второго круга Гауфф обыграла в двух сетах 78-ю в мировом рейтинге Надию Подороску из Аргентины — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Гауфф выполнила пять подач навылет при шести двойных ошибках, реализовав четыре брейк-пойнта из шести. На счету аргентинской теннисистки ни одного эйса и одна двойная ошибка, Подороска не смогла использовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Майами Кори Гауфф встретится с победительницей матча между 57-й ракеткой мира Аранчей Рус из Нидерландов и француженкой Осеан Доден (84-я в рейтинге WTA).