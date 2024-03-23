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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 23 марта

Сегодня, 23 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание самых заметных матчей

Чжу Линь (Китай) — Джессика Пегула (США, 5) — начало матча не ранее 18:00.

Ясмине Паолини (Италия, 12) — Кэти Волынец (США) — начало матча не ранее 19:00.

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Клэр Лю (США) — начало матча не ранее 19:30.

Анастасия Потапова (Россия, 30) — Даниэль Коллинз (США) — начало матча не ранее 20:30.

Элина Аванесян (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — начало матча не ранее 21:00.

Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина, 15) — начало матча не ранее 21:00.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь, 27) — начало матча не ранее 21:00.

Мария Тимофеева (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 26) — начало матча не ранее 22:00.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Камила Джорджи (Италия) — начало матча не ранее 22:30.

Анна Калинская (Россия, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — начало матча не ранее 22:30.

Тэйлор Таунсенд (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — начало матча не ранее 2:00.