Свёнтек: два года назад я пыталась доказать всем, что нахожусь на своём месте

Первая ракетка мира, представительница Польши Ига Свёнтек высказалась о своём прогрессе за последние два года.

«Два года назад я пыталась доказать всем, что нахожусь на своём месте. Сейчас у меня совсем другое положение. Я многому научилась, многое доказала. Сейчас я не думаю, что мне стоит это делать. Мне кажется, я и так хорошо выполняю свою работу и хочу продолжать в том же духе. Я ощущаю себя спокойно, на своём месте. Думаю, я хорошо справляюсь», — сказала Свёнтек в интервью Tennis Infinity.

Сегодня, 23 марта, в матче второго круга «тысячника» в Майами (США) Свёнтек сыграет с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (107-я ракетка). Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.