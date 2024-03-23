Крис Эверт, которая лечится от рака, высказалась о его диагностировании у Кейт Миддлтон

Американская теннисистка Крис Эверт, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» высказалась о Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, которая ранее сообщила о том, что у неё нашли рак, поэтому сейчас она проходит курсы профилактической химиотерапии.

«Нужна забота о Кейт, принцессе Уэльской. Желаю силы, исцеления и позитивной энергии во время её путешествия в таком сложном деле, как рак. У тебя всё получится», — написала Эверт в своих социальных сетях.

Напомним, что сама Эверт сейчас также проходит курс химиотерапии. У американской теннисистки рак впервые диагностировали в декабре 2021 года. В январе 2023 года она с радостью сообщила, что победила болезнь, однако в декабре того же года предыдущий диагноз снова был назначен.