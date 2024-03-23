Пол подвернул ногу и снялся с турнира в Майами, пропустив Мартина Дамм-мл. в третий круг

Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга между американскими теннисистами Томми Полом и Мартином Даммом-младшим в рамках турнира в Майами (США). В связи со снятием с турнира Пола, Дамм-мл. прошёл в в третий круг — 6:4, 2:1

Матч продолжался 1 час 9 минут. В начале второго сета Пол подвернул ногу и не смог продолжить участие.