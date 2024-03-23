Пол подвернул ногу и снялся с турнира в Майами, пропустив Мартина Дамм-мл. в третий круг
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Сегодня, 22 марта, завершился матч второго круга между американскими теннисистами Томми Полом и Мартином Даммом-младшим в рамках турнира в Майами (США). В связи со снятием с турнира Пола, Дамм-мл. прошёл в в третий круг — 6:4, 2:1
Матч продолжался 1 час 9 минут. В начале второго сета Пол подвернул ногу и не смог продолжить участие.
Фото: Трансляция матча
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