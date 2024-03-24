Касаткина вышла в третий раунд турнира в Майами, её соперница Лю снялась во втором сете

Теннисистка из Америки Клэр Лю снялась с турнира в Майами (США) по ходу матча с Дарьей Касаткиной (10). Российская спортсменка вышла в третий круг турнира, одержав победу со счётом 6:0, 1:0 (отказ).
Матч продолжался 21 час 41 минуту в связи с остановкой из-за плохой погоды. В начале второго сета Лю не смогла продолжить соревнования и снялась с турнира. К моменту снятия россиянка уже всухую одолела Лю в первом сете, реализовав четыре брейк-пойнта из девяти возможных. На счету американки четыре двойные ошибки, одна подача навылет и нет реализованных брейк-пойнтов.
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В следующей игре Касаткина встретится с Сораной Кырстя (19) из Румынии. Матч состоится 24 марта в 18:00 мск.
Напомним, турнир в Майами проходит до 31 марта, призовой фонд в нем составляет почти $ 9 млн.
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