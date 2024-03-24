Янник Синнер с победы стартовал на турнире в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Майами. Во втором круге он обыграл соотечественника Андреа Вавассори со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 17 минут. За это время Синнер сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Вавассори семь эйсов и одна двойная ошибка.

В следующем круге Синнер встретится с представителем Нидерландов Таллоном Григспоом.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.