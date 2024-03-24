Янник Синнер с победы стартовал на турнире в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг турнира в Майами. Во втором круге он обыграл соотечественника Андреа Вавассори со счётом 6:3, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 23:55 МСК
Андреа Вавассори
А. Вавассори
Окончен
0 : 2
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Янник Синнер
Я. Синнер
Продолжительность встречи составила 1 часа 17 минут. За это время Синнер сделал три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету Вавассори семь эйсов и одна двойная ошибка.
В следующем круге Синнер встретится с представителем Нидерландов Таллоном Григспоом.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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