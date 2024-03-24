Виктория Азаренко обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами

Сегодня, 24 марта, прошёл матч третьего круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка). Победу одержала Азаренко — 6:4, 7:5.
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Матч продолжался 1 час 58 минут. На счету Азаренко две подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Китаянка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Азаренко будет победитель встречи между теннисистка из Великбритании, 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (13-я).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Сын Азаренко тренируется на теннисном корте:
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