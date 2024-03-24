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Виктория Азаренко – Чжэн Циньвэнь 6:4 7:5, победила Азаренко, результат матча в Майами 24 марта

Виктория Азаренко обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами
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Сегодня, 24 марта, прошёл матч третьего круга «тысячника» в Майами (США) между экс-первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка). Победу одержала Азаренко — 6:4, 7:5.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Матч продолжался 1 час 58 минут. На счету Азаренко две подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи. Китаянка сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Азаренко будет победитель встречи между теннисистка из Великбритании, 30-й ракеткой мира Кэйти Бултер и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (13-я).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
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