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Ига Свёнтек — Камила Джорджи 6:1, 6:1, победил, результат турнира в Майами 24 марта

Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами, отдав лишь два гейма
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Польская теннисистка Ига Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами. Во втором круге она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:1, 6:1.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Джорджи два эйса и девять двойных ошибок.

В следующем круге турнира Свёнтек сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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