Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами, отдав лишь два гейма

Польская теннисистка Ига Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами. Во втором круге она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Джорджи два эйса и девять двойных ошибок.

В следующем круге турнира Свёнтек сыграет с чешкой Линдой Носковой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.