Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами, отдав лишь два гейма
Поделиться
Польская теннисистка Ига Свёнтек с разгромной победы стартовала на турнире в Майами. Во втором круге она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:1, 6:1.
Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Камила Джорджи
К. Джорджи
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Джорджи два эйса и девять двойных ошибок.
В следующем круге турнира Свёнтек сыграет с чешкой Линдой Носковой.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
02:34
-
02:31
-
02:29
-
02:17
-
01:58
-
01:50
-
01:27
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
00:30
-
00:00
- 23 марта 2024
-
23:28
-
23:18
-
22:46
-
21:52
-
20:21
-
20:11
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
15:00
-
13:52
-
13:30
-
13:29
-
13:14
-
12:42
-
12:02
-
11:36
-
11:00
-
10:47
-
10:15
-
09:44