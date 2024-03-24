Медведев прокомментировал свою победу в первом матче на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над 86-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2).
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«Вчерашний день был самым тяжёлым, так как я был на 99 процентов уверен, что не буду играть из-за дождя, и мне хотелось бы остаться в гостинице. Я готов играть в любое время. Я люблю играть. Нам обоим было трудно стать победителями, и я знал, что мне нужно сохранять спокойствие… Первый матч всегда самый тяжёлый. Надеюсь, это только начало», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.
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