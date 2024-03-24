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Медведев прокомментировал свою победу в первом матче на турнире в Майами

Медведев прокомментировал свою победу в первом матче на турнире в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над 86-й ракеткой из Венгрии Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2).

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:40 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Вчерашний день был самым тяжёлым, так как я был на 99 процентов уверен, что не буду играть из-за дождя, и мне хотелось бы остаться в гостинице. Я готов играть в любое время. Я люблю играть. Нам обоим было трудно стать победителями, и я знал, что мне нужно сохранять спокойствие… Первый матч всегда самый тяжёлый. Надеюсь, это только начало», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи между 31-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри и итальянцем Флавио Коболли (63-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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