Определился соперник Даниила Медведева в третьем круге турнира в Майами

Определился соперник четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал британский теннисист, 31-я ракетка мира Кэмерон Норри.

В матче второго круга Норри со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 обыграл 63-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 34 минуты. Норри восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Коболли 15 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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