Зверев обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг турнира в Майами
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 02:15 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Продолжительность встречи составила 1 часа 16 минут. За это время Зверев сделал две подачи навылет и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Оже-Альяссима семь эйсов.
В третьем круге «Мастерса» Зверев сыграет с победителем пары Даниэль Эванс (Великобритания) – Кристофер Юбэнкс (США).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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