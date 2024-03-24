Зверев обыграл Оже-Альяссима и вышел в третий круг турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Майами. В матче второго круга он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 16 минут. За это время Зверев сделал две подачи навылет и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Оже-Альяссима семь эйсов.

В третьем круге «Мастерса» Зверев сыграет с победителем пары Даниэль Эванс (Великобритания) – Кристофер Юбэнкс (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.