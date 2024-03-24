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Карлос Алькарас – Роберто Карбальес-Баэна 6:2 6:1, победил Алькарас, результат матча в Майами 24 марта

Алькарас уверенно обыграл Карбальес-Баэну и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 24 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл матч второго круга между второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 64-й ракеткой из Испании Роберто Карбальес-Баэной. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Алькараса.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 02:50 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Матч продолжался 1 час 19 минут. Алькарас отметился тремя эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Карбальес-Баэна не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Алькарас в третьем круге «Мастерса» сыграет с победителем встречи между 47-й ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом и австралийцем Джорданом Томпсоном (34-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
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