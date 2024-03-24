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Карен Хачанов в двух сетах обыграл Ласло Джере на «Мастерсе» в Майами

Карен Хачанов в двух сетах обыграл Ласло Джере на «Мастерсе» в Майами
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) провёл матч с представителем Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась победой российского игрока в двух сетах со счётом 6:2; 6:4.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 04:45 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В активе Хачанова по ходу матча пять подач навылет, четыре двойные ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. У Джере шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 19.

В следующем матче Хачанов встретится с победителем матча Александр Зверев — Кристофер Эбэнкс.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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