Карен Хачанов в двух сетах обыграл Ласло Джере на «Мастерсе» в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) провёл матч с представителем Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась победой российского игрока в двух сетах со счётом 6:2; 6:4.
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В активе Хачанова по ходу матча пять подач навылет, четыре двойные ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. У Джере шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 19.
В следующем матче Хачанов встретится с победителем матча Александр Зверев — Кристофер Эбэнкс.
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.
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