Турнир WTA-1000 в Майами: результаты матчей 5-го игрового дня, сетка соревнований
На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в ночь с 23 на 24 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи 1/32 и 1/16 финала.
В следующий раунд пробились россиянки Дарья Касаткина (11-я ракетка мира), Анна Калинская (25-я ракетка мира) и Элина Аванесян (65). Завершили выступление Анастасия Потапова (29) и Мария Тимофеева (100).
Результаты некоторых матчей игрового дня 24 марта:
- Анастасия Потапова (Россия) — Даниэль Коллинз (США) — 2:6, 2:6;
- Дарья Касаткина (Россия) — Клэр Лю (США) — 6:0, 1:0, отказ;
- Мария Тимофеева (Россия) — Линда Носкова (Чехия) — 4:6, 4:6;
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 4:6, 5:7;
- Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 6:2, 7:6 (7:5);
- Ига Свёнтек (Польша) — Камилла Джорджи (Италия) — 6:1, 6:1;
- Элина Аванесян (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 4:6, 6:3;
- Тейлор Таунсенд (США) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:3), 4:6;
- Ангелина Калинина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:4, 1:6, 6:1;
- Анна Калинская (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:1.
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