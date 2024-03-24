Турнир WTA-1000 в Майами: результаты матчей 5-го игрового дня, сетка соревнований

На турнире категории WTA-1000 в Майами (США) в ночь с 23 на 24 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи 1/32 и 1/16 финала.

В следующий раунд пробились россиянки Дарья Касаткина (11-я ракетка мира), Анна Калинская (25-я ракетка мира) и Элина Аванесян (65). Завершили выступление Анастасия Потапова (29) и Мария Тимофеева (100).

Результаты некоторых матчей игрового дня 24 марта: