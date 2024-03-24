«Мастерс» в Майами: результаты матчей 5-го игрового дня, сетка соревнований

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На турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в ночь с 23 на 24 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи 1/32 финала.

В следующий раунд пробились россияне Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) и Карен Хачанов (16).

Результаты некоторых матчей игрового дня 24 марта:

Тьяго Уайлд (Бразилия) — Тейлор Фритц (США) — 6:3, 6:4;

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:4;

Андреа Вавассори (Италия) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 4:6;

Александр Бублик (Казахстан) — Маттео Арнальди (Италия) — 4:6, 1:6;

Мартон Фучович (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 2:6;

— 4:6, 2:6; Карлос Алькарас (Испания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:2, 6:1;

Александр Шевченко (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша) — 4:6, 7:6 (7:2), 3:6;

Ласло Джере (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 2:6, 4:6.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.