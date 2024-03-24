Калинская одержала пятую победу над игроками из топ-10 рейтинга WTA в этом сезоне

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, обыграв в матче 1/16 финала Елену Остапенко (10), одержала пятую победу над игроками из топ-10 рейтинга WTA в этом сезоне.
Она стала лишь четвёртой теннисисткой в XXI веке, кто одержал столько побед над игроками топ-10 за первые три месяца сезона, находясь при этом вне топ-20 рейтинга.
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Отметим, что в следующем раунде Анна Калинская сыграет ещё с одной представительницей десятки рейтинга, греческой теннисисткой Марией Саккари (девятая ракетка мира).
Напомним, турнир в Майами проходит до 31 марта, а его призовой фонд составляет почти $ 9 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2).
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