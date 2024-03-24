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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 24 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание и примерное время начала матчей 24 марта
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Сегодня, 24 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание самых заметных матчей

  • Дарья Касаткина (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — начало матча не ранее 18:00.
  • Кори Гауфф (США) — Осеан Доден (Франция) — начало матча не ранее 19:00.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия)Екатерина Александрова (Россия) — начало матча не ранее 19:30.
  • Лейла Фернандес (Канада) — Джессика Пегула (США) — начало матча не ранее 20:30.
  • Каролин Гарсия (Франция) — Наоми Осака (Япония) — начало матча не ранее 22:00.
  • Даниэль Коллинз (США) — Элина Аванесян (Россия) — начало матча не ранее 23:30.
  • Ига Свёнтек (Польша) — Линда Носкова (Чехия) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 25 марта).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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