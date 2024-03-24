Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина — Кырстя: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Майами

Касаткина — Кырстя: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Майами
Комментарии

Сегодня, 24 марта, российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проведёт свой матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Её соперницей будет 24-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя. Встреча запланирована первым запуском на седьмом корте и начнётся около 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Сораны Кырсти за выход в четвёртый круг турнира в Майами.

Это будет четвёртая личная встреча теннисисток на корте. Ранее Дарья Касаткина побеждала Сорану Кырстю в очном противостоянии дважды: в Мадриде в 2018 году и в Абу-Даби в текущем сезоне. Румынка же была сильнее россиянки один раз: на «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android