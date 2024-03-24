Елена Рыбакина — о фотосессиях: не привыкла к подобным увлечениям, но в Дубае было круто

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, прокомментировала своё участие в фотосессии на пляже Дубая (ОАЭ).

«Моделинг или теннис? Конечно, я предпочитаю находиться на теннисном корте. Было весело провести время на фотосессии в Дубае. Я решила устроить её, так как было много свободного времени. Не привыкла к подобным увлечениям, но получилось очень круто», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 24 марта, в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) Рыбакина победила в трёх сетах 72-ю в мировой классификации Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4. Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира американка Мэдисон Кис, которая в третьем круге обыграла китаянку Синьюй Ван (29-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).