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Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами

Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах проиграла 24-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте. Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Дарья Касаткина выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований Сорана Кырстя поборется с победительницей матча между Элиной Аванесян (Россия, 65) и Даниэль Коллинз (США, 53).

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