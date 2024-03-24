Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах проиграла 24-й ракетке мира из Румынии Соране Кырсте. Встреча завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Дарья Касаткина выполнила один эйс, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Сораны Кырсти — две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований Сорана Кырстя поборется с победительницей матча между Элиной Аванесян (Россия, 65) и Даниэль Коллинз (США, 53).