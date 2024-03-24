Бен Шелтон — о турнире в Майами: здесь особая атмосфера. Рад сыграть ещё один матч
Поделиться
Полуфиналист US Open – 2023, 16-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу в матче второго крута турнира серии «Мастерс» в Майами. Шелтон одолел представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру со счётом 6:3, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Очень рад играть здесь. В Майами особая атмосфера, особенно ночью. Это то, ради чего я живу. Я просто счастлив быть здесь и рад сыграть ещё один матч», — сказал Шелтон в послематчевом интервью на корте.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
20:57
-
20:33
-
20:27
-
19:50
-
19:38
-
18:44
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:27
-
17:15
-
16:00
-
15:38
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:35
-
13:15
-
12:42
-
12:20
-
11:58
-
11:31
-
10:46
-
10:25
-
10:06
-
09:41
-
09:16
-
08:48
-
08:18
-
06:42
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:09