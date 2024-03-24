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Бен Шелтон — о турнире в Майами: здесь особая атмосфера. Рад сыграть ещё один матч

Бен Шелтон — о турнире в Майами: здесь особая атмосфера. Рад сыграть ещё один матч
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Полуфиналист US Open – 2023, 16-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу в матче второго крута турнира серии «Мастерс» в Майами. Шелтон одолел представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру со счётом 6:3, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
Испания
Мартин Ландалус-Лакамбра
М. Ландалус-Лакамбра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Очень рад играть здесь. В Майами особая атмосфера, особенно ночью. Это то, ради чего я живу. Я просто счастлив быть здесь и рад сыграть ещё один матч», — сказал Шелтон в послематчевом интервью на корте.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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