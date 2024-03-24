Бен Шелтон — о турнире в Майами: здесь особая атмосфера. Рад сыграть ещё один матч

Полуфиналист US Open – 2023, 16-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу в матче второго крута турнира серии «Мастерс» в Майами. Шелтон одолел представителя Испании Мартина Ландалус-Лакамбру со счётом 6:3, 6:4.

«Очень рад играть здесь. В Майами особая атмосфера, особенно ночью. Это то, ради чего я живу. Я просто счастлив быть здесь и рад сыграть ещё один матч», — сказал Шелтон в послематчевом интервью на корте.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.