Кори Гауфф уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах с «баранкой» обыграла лаки-лузера соревнований, 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Осеан Доден — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и девять двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Кори Гауфф поборется либо с японкой Наоми Осакой, либо с француженкой Каролин Гарсией.