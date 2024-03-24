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Кори Гауфф уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами

Кори Гауфф уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами
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Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах с «баранкой» обыграла лаки-лузера соревнований, 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Осеан Доден — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и девять двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Кори Гауфф поборется либо с японкой Наоми Осакой, либо с француженкой Каролин Гарсией.

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