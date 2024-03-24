Кори Гауфф уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами
Поделиться
Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах с «баранкой» обыграла лаки-лузера соревнований, 84-ю ракетку мира из Франции Осеан Доден. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Осеан Доден
О. Доден
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Осеан Доден — две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и девять двойных ошибок.
За выход в четвертьфинал турнира в Майами Кори Гауфф поборется либо с японкой Наоми Осакой, либо с француженкой Каролин Гарсией.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
20:57
-
20:33
-
20:27
-
19:50
-
19:38
-
18:44
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:27
-
17:15
-
16:00
-
15:38
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:35
-
13:15
-
12:42
-
12:20
-
11:58
-
11:31
-
10:46
-
10:25
-
10:06
-
09:41
-
09:16
-
08:48
-
08:18
-
06:42
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:09