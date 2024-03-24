Хольгер Руне разгромно уступил Марожану в матче второго круга турнира в Майами

57-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он уверенно обыграл седьмую ракетку мира, представителя Дании Хольгера Руне. Матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 59 минут. За это время Марожан сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.