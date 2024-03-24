Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне разгромно уступил Марожану в матче второго круга турнира в Майами

Хольгер Руне разгромно уступил Марожану в матче второго круга турнира в Майами
Комментарии

57-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он уверенно обыграл седьмую ракетку мира, представителя Дании Хольгера Руне. Матч закончился со счётом 6:1, 6:1.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:35 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Продолжительность встречи составила 59 минут. За это время Марожан сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Турнирная сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android