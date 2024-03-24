Пегула в борьбе одержала победу над Фернандес в третьем круге турнира в Майами

Американская теннисистка Джессика Пегула, пятая ракетка мира, в борьбе вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах обыграла 35-ю ракетку мира из Канады Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. По ходу матча Джессика Пегула реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету Лейлы Фернандес — три реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этой встрече выполнила по одному эйсу.

Далее Джессика Пегула сыграет с 20-й ракеткой мира из США Эммой Наварро. Это будет первая личная встреча спортсменок на корте.