Пегула в борьбе одержала победу над Фернандес в третьем круге турнира в Майами
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Американская теннисистка Джессика Пегула, пятая ракетка мира, в борьбе вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В своём матче третьего круга спортсменка в двух сетах обыграла 35-ю ракетку мира из Канады Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 20:40 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. По ходу матча Джессика Пегула реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. На счету Лейлы Фернандес — три реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этой встрече выполнила по одному эйсу.
Далее Джессика Пегула сыграет с 20-й ракеткой мира из США Эммой Наварро. Это будет первая личная встреча спортсменок на корте.
Комментарии
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