Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами. На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 5:7, 7:5, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Синнер сделал 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 10 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге Синнер сыграет с победителем пары Мартин Дамм (США) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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