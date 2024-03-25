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Янник Синнер — Таллон Грикспор 5:7, 7:5, 6:1, победил, результат турнира в Майами 24 марта

Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами. На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 5:7, 7:5, 6:1.

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 21:50 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 1
5 		7 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Синнер сделал 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету Грикспора 10 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Синнер сыграет с победителем пары Мартин Дамм (США) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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