Рууд обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 6:4.
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 02:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|4
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Рууд сделал пять подач навылет и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету испанца три эйса.
В третьем круге «Мастерса» в Майами Рууд встретится с победителем пары Николас Харри (Чили) – Тьяго Уайлд (Бразилия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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