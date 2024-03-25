Рууд обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвёртый круг турнира в Майами

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Рууд сделал пять подач навылет и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету испанца три эйса.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Рууд встретится с победителем пары Николас Харри (Чили) – Тьяго Уайлд (Бразилия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.