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Даниил Медведев выиграл первый сет у Кэмерона Норри в третьем круге турнира в Майами

Сегодня, 25 марта, проходит матч второго круга теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами между четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 31-й ракеткой из Великобритании Кэмероном Норри.

Первый сет встречи завершился победой россиянина со счётом 7:5. Медведев отметился четырьмя эйсами, тремя двойными ошибками, а также реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

Победитель этой пары в четвёртом круге сыграет с победителем встречи между 15-й ракеткой мира французом Уго Умбером и немцем Домиником Кёпфером (50-й).

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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