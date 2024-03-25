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Алькарас рассказал, чему научило его соперничество между Надалем и Федерером

Алькарас рассказал, чему научило его соперничество между Надалем и Федерером
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением о соперничестве между 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарцем Роджером Федерером.

Майами (м). 3-й круг
26 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Из этого соперничества я понял, что нельзя отставать и сдаваться. Всегда нужно совершенствоваться, всегда нужно повышать свой уровень. Неважно, думаете ли вы, что находитесь на самом высоком уровне и не можете дать больше. На самом деле вы всегда можете дать немного больше

Это то, что они показывали на протяжении многих лет, находясь на вершине. Каждый раз, когда один из них проигрывал другому, они старались стать лучше, чтобы победить в следующий раз. И они делали это долгое время, и это нечто невероятное и достойное восхищения», – приводит слова Алькараса ATP Tour.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, ранее 37-летний Надаль снялся с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в Майами (США), заявив, что пока не считает себя готовым выступить на таких важных соревнованиях. Испанец планирует сыграть на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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