Синнер: прекрасный день для итальянцев — для меня, «Феррари» и сборной по футболу

Третья ракетка мира, победитель турнира «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) отметил успехи итальянских спортсменов и команд в этот день. Матч, прошедший 24 марта, завершился со счётом 5:7, 7:5, 6:1 в пользу Синнера.

«Это был прекрасный день для нас, итальянцев. Для меня, «Феррари» и национальной команды по футболу. Счастлив за всю Италию», — приводит слова Синнера Sky Sport Italia.

Напомним, 24 марта пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли первые два места соответственно на третьем этапе Формулы-1 сезона-2024 в Австралии. Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Эквадора в товарищеском матче со счётом 2:0.