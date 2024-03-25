Янкович — о спортивном долголетии Джоковича: Новак — феномен, он нашёл нужную формулу

Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Елена Янкович назвала соотечественника Новака Джоковича лицом страны, а также высказалась о его спортивном долголетии.

«Новак — это феномен, он уделяет особое внимание питанию, советам своей команды. Всё, что он вложил в себя и своих близких, уже вернулось к нему многократно.

Вот почему я всегда подчёркиваю, насколько важно уважать своё тело. Жизнь коротка. Спортивная карьера — лишь часть этого пути. Трудно представить, как сказываются на организме спортсмена постоянные переезды, смены часовых поясов и многочисленные матчи.

Но Новак нашёл формулу, которая позволяет всё это делать. Он удивителен во всех отношениях. Для него не существует пределов.

Мы иногда общаемся. Я регулярно поздравляю его с достижениями, которые, на мой взгляд, являются сверхчеловеческими. Он лицо нашей страны, он побил почти все рекорды. Я хочу, чтобы он наслаждался жизнью со своей семьёй», — сказала Янкович Sport Klub.