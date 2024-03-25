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Лопес: каждое поколение теннисистов нужно оценивать в отрыве от достижений предыдущих

Лопес: каждое поколение теннисистов нужно оценивать в отрыве от достижений предыдущих
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Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, завершивший профессиональную карьеру в 2023 году, поделился мнением о влиянии достижений Федерера, Надаля и Джоковича и подчеркнул важность того, чтобы каждое поколение спортсменов нужно оценивать отдельно.

«Как-то я разговаривал с людьми и сказал им, что Андре Агасси выиграл восемь турниров «Большого шлема», а они ответили мне: «Всего-то?» Я считаю, что это восприятие людей, которые не разбираются в теннисе и спорте в целом.

Когда кто-то появляется и выигрывает 22, это довольно значительно умаляет заслуги предыдущих чемпионов. И это тоже несправедливо. Поэтому мы должны ценить нынешних спортсменов, не сравнивая с тем, что было.

Сейчас нужно наслаждаться игрой двух неординарных теннисистов — Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Думаю, нам очень повезло с ними, с учётом того, что они пришли после Федерера, Надаля, Джоковича, Энди Маррея, но не более того», — сказал Лопес в интервью EFE.

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