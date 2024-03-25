Гауфф — о прогрессе Наварро: Эмма доставляет проблемы ведущим игрокам

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, на пресс-конференции высказалась о прогрессе соотечественницы Эммы Наварро.

«Меня не удивляет, что она находится в топ-20. Может, чуть-чуть из-за того, как быстро это произошло. Когда мы играли в юниорах, она всегда демонстрировала высокий уровень игры.

Она отличная спортсменка, очень умный игрок. Я играла с ней в Окленде. Хотя по счёту кажется, что мне было легко, это не так (6:3, 6:1 в пользу Гауфф. — Прим. «Чемпионата»). Матч был сложным. Она доставляет проблемы ведущим игрокам. Она не тот человек, с кем хочется сыграть в начале турнира.

Я очень рада за все её успехи. Насколько я знаю, она очень трудолюбива, так что меня нисколько не удивляет её прогресс», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Отметим, что Наварро закончила 2022 год на 143-й строчке рейтинга WTA, 2023-й — на 38-м месте, а сейчас американка является 20-й ракеткой мира.

В 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами Наварро сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.