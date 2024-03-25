Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, переиграв Юбэнкса

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл 32-ю ракетку мира представителя США Кристофера Юбэнкса. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Юбэнкса семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.