Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, переиграв Юбэнкса
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Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Он обыграл 32-ю ракетку мира представителя США Кристофера Юбэнкса. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 19:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Юбэнкса семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Комментарии
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