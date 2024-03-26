Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролин Гарсия одолела Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Майами

Каролин Гарсия одолела Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Майами
Комментарии

27-я ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала Гарсия (23) со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

В рамках поединка Гарсия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Гарсии в Майами станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния, 19) — Даниэль Коллинз (США). В данный момент счёт встречи — 2:2 по геймам в первом сете.

Материалы по теме
Хачанов дожал аргентинца с 5-го матчбола. В битве за 1/4 финала Майами Карена ждёт Зверев
Хачанов дожал аргентинца с 5-го матчбола. В битве за 1/4 финала Майами Карена ждёт Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android