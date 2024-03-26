Каролин Гарсия одолела Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Майами

27-я ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала Гарсия (23) со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут.

В рамках поединка Гарсия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Гарсии в Майами станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния, 19) — Даниэль Коллинз (США). В данный момент счёт встречи — 2:2 по геймам в первом сете.