Каролин Гарсия одолела Кори Гауфф в 1/8 финала турнира в Майами
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27-я ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче 1/8 финала Гарсия (23) со счётом 6:3, 1:6, 6:2 обыграла чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут.
Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
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|6
Каролин Гарсия
К. Гарсия
В рамках поединка Гарсия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гауфф восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Гарсии в Майами станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния, 19) — Даниэль Коллинз (США). В данный момент счёт встречи — 2:2 по геймам в первом сете.
Комментарии
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