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Касаткина: впервые радуюсь понедельнику, прошлая неделя была богата на ужасные события

Касаткина: впервые радуюсь понедельнику, прошлая неделя была богата на ужасные события
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост о событиях прошлой недели.

«Впервые радуюсь понедельнику. Потому что сегодняшний понедельник означает окончание прошлой недели, которая, к сожалению, была богата на ужасные события… Берегите себя и своих близких», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта известной рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

Ранее сообщалось, что все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе».

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