«Мастерс» в Майами: результаты матчей 7-го игрового дня, сетка соревнований
На турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в ночь с 25 на 26 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.
В следующий раунд пробился 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.
Результаты некоторых матчей игрового дня 26 марта:
- Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:1, 5:7, 7:6 (7:5);
- Александр Зверев (Германия) — Кристофер Юбэнкс (США) — 7:6 (7:4), 6:3;
- Алекс де Минор (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:3), 6:4;
- Карлос Алькарас (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:2, 6:4;
- Лоренцо Музетти (Италия) — Бен Шелтон (США) — 6:4, 7:6 (7:5).
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.
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