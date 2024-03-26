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Зверев — о матче с Юбэнксом: я был удивлён тем, как хорошо он играет на задней линии

Зверев — о матче с Юбэнксом: я был удивлён тем, как хорошо он играет на задней линии
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Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Кристофером Юбэнксом в 1/16 финала «Мастерса» в Майами (США).

«Это был сложный матч. Было ощущение, что он контролировал игру на протяжении всего первого сета.

Он не давал мне шансов действовать агрессивно, поэтому я старался менять темп игры с задней линии.

Я был удивлён тем, как хорошо он играет на задней линии, практически не допуская невынужденных ошибок. Он обычно делает много ударов навылет, но так же много и промахивается, но в этом матче он вообще не промахивался, особенно в течение первого сета», — сказал Зверев Tennis Channel.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 19:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Напомним, Зверев переиграл Юбэнкса со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В следующем раунде немец сыграет с россиянином Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).

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