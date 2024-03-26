Зверев — о матче с Юбэнксом: я был удивлён тем, как хорошо он играет на задней линии

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Кристофером Юбэнксом в 1/16 финала «Мастерса» в Майами (США).

«Это был сложный матч. Было ощущение, что он контролировал игру на протяжении всего первого сета.

Он не давал мне шансов действовать агрессивно, поэтому я старался менять темп игры с задней линии.

Я был удивлён тем, как хорошо он играет на задней линии, практически не допуская невынужденных ошибок. Он обычно делает много ударов навылет, но так же много и промахивается, но в этом матче он вообще не промахивался, особенно в течение первого сета», — сказал Зверев Tennis Channel.

Напомним, Зверев переиграл Юбэнкса со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В следующем раунде немец сыграет с россиянином Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).